Кількість ДТП на залізницях України зменшилася майже на 23%

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної адміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця»).

Згідно з повідомленням, 53 пригоди сталися на залізничних переїздах, 12 - на коліях поза переїздами.

У ДТП за звітний період загинули 19 осіб, що на дві особи менше порівняно з січнем-листопадом 2013 року, 33 особи отримали травми (23 особи за 11 місяців 2013 року).

Зокрема, 20 дорожньо-транспортних пригод на переїздах і коліях зафіксовано на Південно-Західній залізниці, 13 - на Львівській, 11 - на Одеській, 9 - на Придніпровській, 7 – на Південній, 5 - на Донецькій.

«Укралізниця» констатує, що всі ДТП на залізничних переїздах і коліях сталися з вини водіїв автотранспортних засобів, які порушили правила дорожнього руху, і в зв'язку з цим у черговий раз закликає порушників неухильно дотримуватися цих правил.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні за підсумками 2013 року кількість ДТП на залізничних коліях і переїздах збільшилася порівняно з 2012 роком на 4,5% - до 93 випадків, із них 83 ДТП сталися на залізничних переїздах, 10 - на коліях поза переїздами, внаслідок чого загинули 23 особи і 27 були травмовані.

У 2011-2013 роках залізниці країни капітально відремонтували 115 переїздів, а також обладнали автоматичною світлофорною сигналізацією 32 комплекси перетину колій.

«Укрзалізниця» щорічно виділяє понад 40 млн грн на обладнання залізничних переїздів додатковими засобами безпеки руху й ще близько 300 млн грн - на їх утримання.

Довідка УНІАН. В Україні налічується 5422 залізничних переїзди. З них 2699 обладнані автоматичною звуковою й світлофорною сигналізацією, 1497 - із черговими та обладнані шлагбаумами, 1226 - без чергового й не обладнані автоматикою.