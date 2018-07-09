"Бориспіль" очолив європейський рейтинг аеропортів

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" став лідером у рейтингу найбільш швидкозростаючих європейських аеропортів.

За підсумками травня 2018 року Міжнародний аеропорт Бориспіль очолив рейтинг найбільш швидкозростаючих аеропортів Європи згідно з оцінкою міжнародної ради аеропортів (ACI Europe).

Про це повідомила прес-служба аеропорту.

Зазначається, що він зайняв перше місце серед великих європейських аеропортів, обслуговуючих від 10 до 25 млн пасажирів, забезпечивши зростання пасажиропотоку на 22,2%.

"Бориспіль продемонстрував динаміку на рівні +22,2%, випередивши в тому числі аеропорти Афін, Варшави і Будапешта", - додала прес-служба на своїй Facebook-сторінці.

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Крім того, високу динаміку розвитку в групі продемонстрували аеропорти Внуково (+16,8%), Афіни (+15,4%), Варшава (+15,1%) і Будапешт (+13,4%).

Аеропорт зазначає, що в травні під час обслуговування пасажирів та вболівальників фіналу Ліги чемпіонів УЄФА в Києві, Бориспіль досяг рекордного навантаження 60,3 тис. пасажирів.

Рейтинг ACI Europe за травень включив 229 аеропортів, які представляють понад 88% європейського пасажиропотоку.