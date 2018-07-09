Сумщина втратить гроші Дорожнього фонду через халатність чиновників

За словами радника голови «Укравтодору», ця область не розробила проектну документацію до 30 травня і не було перспективи, що вони зможуть вкластися.

У Сумської обласної державної адміністрації заберуть кошти Дорожнього фонду, призначені на ремонт і будівництво доріг, і розподілять їх між іншими областями у зв'язку з незадовільними темпами дорожніх робіт в Сумській області.

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Про це в коментарі УНІАН повідомив радник голови «Укравтодору» Олександр Кава.

"Зараз йде перерозподіл (коштів областей, які відстають, на користь інших областей – УНІАН). Документ вже був прийнятий на засіданні Кабінету міністрів і зараз йде його доузгодження. Це зміна до розпорядження Кабміну 78-Р. Заберуть в однієї обласної адміністрації... У Сумської", - сказав він.

За словами Кави, ця область не розробила проектну документацію до 30 травня, і не було перспективи, що вони зможуть вкластися.

«Ми аналізуємо кожен випадок окремо. Якщо ми бачимо, що вже готова проектна документація і тендер ось-ось буде оголошено, то такі випадки ми не чіпали. Але якщо не було проектної документації і розуміння, коли вона може бути готова, то такі випадки потребують втручання», - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше голова «Укравтодору» Славомір Новак погрозив перенаправити кошти одних областей на користь інших областей, якщо до 30 травня не буде розроблена проектна документація.

З 1 січня 2018 року «Укравтодор» відповідає лише за 50 тис. км автодоріг країни, інші 120 тис. км знаходяться під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% від його надходжень.

Раніше в «Укравтодорі» повідомляли, що цього року 35% державного Дорожнього фонду обсягом 11,53 млрд грн буде спрямовано в обласні держадміністрації та місто Київ. При цьому найбільшу за обсягом субвенцію отримає бюджет Києва - 1,15 млрд грн. Понад 600 млн грн отримають Харківська (656 млн грн), Вінницька (623 млн грн) та Житомирська (617 млн грн) області. Понад 500 млн грн будуть спрямовані до бюджетів Полтавської (558 млн грн), Донецької (557 млн грн), Дніпропетровської (553 млн грн), Київської (550 млн грн), Львівської (583,2 млн грн) областей.

Також 60% Дорожнього фонду обсягом 19,56 млрд грн буде скеровано на дороги державного значення.