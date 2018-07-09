На саміті в Брюсселі підписали угоду на 75 мільйонів євро для підвищення безпеки українських доріг

Віце-прем'єр Геннадій Зубко зазначив, що проект буде реалізовано у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві, Кам'янці-Подільському.

У рамках двадцятого саміту «Україна - ЄС» між Україною та Європейським інвестиційним банком підписано фінансову угоду - проект «Підвищення безпеки автомобільних доріг у містах України».

Про це повідомив віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Геннадій Зубко на своїй сторінці у Facebook.

«Проектом передбачено упровадження заходів, спрямованих: на зниження рівня смертності, травматизму на територіях міст, на зменшення кількості дорожньо-транспортних пригод та зниження ступеня тяжкості їх наслідків, на створення безпечних умов пересування для учасників дорожнього руху, підвищення комфорту пересування містом для пасажирів громадського транспорту, пішоходів, велосипедистів, водіїв, на ліквідацію місць концентрації дорожньо-транспортних пригод та ділянок з підвищеною аварійністю, на усунення системних проблем у забезпеченні безпеки дорожнього руху в Україні», - написав Зубко.

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Він зазначив, що проект буде реалізовано у Львові, Одесі, Дніпрі, Харкові, Києві, Кам'янці-Подільському.

Як повідомляв УНІАН, у квітні уряд затвердив державну програму підвищення безпеки дорожнього руху в Україні на період до 2020 року, яка передбачає зменшення смертності на дорогах до 2020 року не менше ніж на 30%.

Раніше Мінінфраструктури повідомило, що планує, починаючи з 2018 року, щорічно направляти на підвищення безпеки на дорогах 5% від коштів, зібраних у Дорожньому фонді, який запрацює з 1 січня 2018 року. За даними голови Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослава Дубневича, за 26 років незалежності України на дорогах загинуло близько 160 тисяч осіб, понад 5 мільйонів були травмовані. Щорічно на дорогах гине близько 5 тисяч осіб. За даними експертів Світового банку, травми і смерті на автошляхах в Україні спричиняють щорічні збитки у розмірі 5 млрд грн.