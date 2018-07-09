Nissan зізнався у фальсифікації даних про викиди вихлопних газів

Фахівцями були виявлені випадки підробки документації для майже 1,2 тисячі автомобілів різних моделей.

Японський автоконцерн Nissan Motor, залучений в кінці минулого року в скандал після виявлених порушень перевірки безпеки продукції на своїх заводах, зізнався у фальсифікації даних про рівень викиду вихлопних газів автомобілів, вироблених на території країни.

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За даними агентства Кіодо, що посилається на представників компанії, фахівцями були виявлені випадки підробки документації для майже 1,2 тисячі автомобілів різних моделей. Складання автомобілів велося на п'яти заводах в Японії, передає Прайм.

У понеділок міністерство транспорту країни почало розслідування факту фальсифікації і зажадало від автоконцерну протягом місяця надати звіт про внутрішню перевірку, а також план заходів щодо запобігання повторенню аналогічних ситуацій в майбутньому.

Попередній великий скандал навколо Nissan Motor розгорівся в середині вересня 2017 року, коли з'ясувалося, що фінальна перевірка автомобілів проводилося співробітниками без необхідної кваліфікації. З тих пір автокомпанія була змушена відкликати з внутрішнього ринку близько 1,2 мільйона машин і припинити відвантаження продукції з японських заводів. Президент компанії Хірото Сайкава вибачився за те, що автоконцерн "не виправдав довіру людей", і заявив, що добровільно вирішив повертати частину своєї щомісячної зарплати для компенсації збитків у зв'язку зі скандалом.