В Україні в червні знизилися продажі автомобілів: найпопулярніші марки

Найпопулярнішою маркою в Україні в червні стала Toyota з показником 745 реалізованих та зареєстрованих автомобілів.

Продажі нових легкових автомобілів в Україні в червні 2018 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року, знизилися на 5,4% – до 6,5 тис. одиниць, повідомляє прес-служба асоціації «Укравтопром».

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За даними «Укравтопрому», найпопулярнішою маркою в Україні в червні стала Toyota з показником 745 реалізованих та зареєстрованих автомобілів, перевищивши свій результат річної давності, коли було реалізовано на три автомобілі менше.

На другому місці - Renault з показником 673 реєстрації. При цьому відносно торішнього червня попит на автомобілі цієї марки зменшився на 9%.

Skoda з результатом 513 нових машин і падінням на 7% до червня 2017 року, як і роком раніше, зайняла третю сходинку рейтингу.

Четверте місце, як і в червні 2017 року, KIA - 454 авто з падінням продажів на 9,6%.

Замикає лідируючу п'ятірку Volkswagen,автомобілі цієї марки в звітному місяці вибрали 436 покупців, що на 10% більше порівняно з минулим роком.

Бестселером місяці, після шестимісячної перерви, знову став автомобіль KIA Sportage, на якому зупинив свій вибір 251 покупець.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2017 року продажі нових легкових автомобілів в Україні зросли на 25% - до 82,3 тис. одиниць.