Volkswagen виплатить власникам авто $10 мільярдів в рамках «дизельного скандалу»

Автоконцерн раніше звинуватили в США в тому, що він оснащував дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин.

Апеляційний суд США в понеділок визнав обґрунтованою угоду про виплату десяти мільярдів доларів концерном Volkswagen власникам автомобілів в рамках врегулювання "дизельного скандалу", повідомляється в заяві суду.

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"Для врегулювання групового позову виділяється десять мільярдів доларів на засоби судового захисту для членів позову", — повідомляється в заяві суду, передає Прайм.

У заяві повідомляється, що завданням суду було впевнитися, що врегулювання "не є результатом шахрайства чи хитрості або змови між сторонами і що воно справедливе... і підходить всім зацікавленим сторонам".

"Ми відзначаємо, що врегулювання принесло відчутні суттєві вигоди членам групового позову", — наголошується в заяві. "Окружний суд більш ніж виконав свій обов'язок, упевнившись, що врегулювання справедливе. Ми підтверджуємо указ про погодження врегулювання", — зазначив суд.

Автоконцерн Volkswagen раніше звинуватили в США в тому, що він оснащував дизельні автомобілі програмним забезпеченням, яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Американський уряд зобов'язав концерн відкликати 482 тисячі легкових автомобілів марок Volkswagen і Audi, підрозділом якого є ця марка, проданих в країні у 2009-2015 роках. У квітні Volkswagen домовився про викуп компанією автомобілів у споживачів та виплату їм компенсацій.

Раніше повідомлялося, що в Німеччині проводяться розслідування у зв'язку з "дизельним скандалом". Було виявлено, що дизельні автомобілі кількох німецьких концернів оснащені програмним забезпеченням (ПО), яке занижує реальні показники викидів шкідливих речовин. Голова мінтранспорту ФРН Андреас Шоєр заявив, що німецький автомобільний концерн Daimler має відкликати 774 тисячі дизельних автомобілів Mercedes в Європі.