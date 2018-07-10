Мінінфраструктури: Росія заважає мирному судноплавству - затримала для огляду вже 93 судна

Міністерство ініціює звернення до МЗС Росії з протестом щодо необґрунтованих оглядів суден, що прямують у порти України через Керченську протоку.

Міністерство інфраструктури ініціює звернення до Міністерства закордонних справ Російської Федерації з протестом щодо необґрунтованих оглядів суден, що прямують у порти України через Керченську протоку, з боку спеціальних підрозділів РФ.

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Про це повідомила прес-служба Мінінфраструктури з посиланням на заступника голови відомства Юрія Лавренюка.

«Міністерство інфраструктури буде ініціювати перед Міністерством закордонних справ України питання про звернення за встановленими дипломатичними каналами Міністерства закордонних справ Російської Федерації з протестом щодо дій спеціальних підрозділів РФ, а також питань, пов'язаних з організацією спільного використання Азовського моря і регламентації правил плавання», - йдеться в повідомленні.

За словами заступника Лавренюка, всього в період з 29 квітня 2018 року по 9 липня 2018 року Російською Федерацією затримано для огляду 93 судна, які прямували в порти України в Азовському морі.

«Влада Російської Федерації не пояснює причини огляду суден, тим самим створюючи напругу в регіоні і заважаючи мирному судноплавству в північно-східній частині Чорного моря і Азовського моря. В результаті таких оглядів судна простоюють від декількох годин до декількох днів. Судновласники несуть невиправдано значні витрати», - зазначив Лавренюк.

У прес-службі зазначили, що огляди суден здійснюються від одного до двох разів, а окремі судна оглядаються до трьох разів.

Як повідомляв УНІАН, згідно з даними Державної прикордонної служби, починаючи з другої половини квітня російські прикордонники почали оглядати іноземні судна, які прямують як в порти України, так і з портів України. У Держприкордонслужбі зазначають, що Україна є заручником ситуації з 2004 року, а саме - Угоди про співпрацю між Україною і РФ в Азовському морі та Керченській протоці, яка визначає Азовське море як море внутрішнього користування двох держав. Таким чином, як російські, так і українські прикордонники можуть оглядати ті судна, які, на їхню думку, викликають якусь підозру.