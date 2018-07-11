Проїзд центром Києва заблоковано через акцію автомобілістів з «євробляхами» (фото, відео)

Рух буде ускладнено на маршруті проведення безстрокової акції протесту - в урядовому кварталі та на найближчих вулицях.

У центрі столиці розпочалася акція протесту громадської організації «Авто Євро Сила», що представляє права та інтереси власників автомобілів на європейській реєстрації.

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Як повідомляється у Facebook спільноти «Київ Автомобільний», мітинг автомобілістів розпочався від 6 ранку 11 липня. Відзначається, що проїзд буде значно ускладнено на маршруті проведення безстрокової акції, а саме - Кабінет Міністрів України, Верховна Рада України, вул. Грушевського, вул. Шовковична, вул. Садова, вул. Липська, вул. Інститутська, урядовий квартал.

Як стверджується у Facebook організації “Авто Євро Сила», до урядового кварталу прибули близько 10 тисяч автомобілів зі всієї країни.

«Понад 20 000 активістів готові до проведення безстрокової Акції протесту біля Кабміну та ВРУ», - зазначено в повідомленні.

Як свідчать дані карт Google, станом на 11:30 рух по маршруту проведення акції перекрито, в районі виникли пробки.

Нагадаємо, голова податкового комітету Верховної Ради Ніна Южаніна підготувала законопроект, яким вирішується проблема машин з єврономерами. Власників хочуть змусити вивезти евробляхи за кордон, а потім ввезти через митницю, заплатити, щоб потім поставити на українські номери.