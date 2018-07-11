"Все колишеться": росЗМІ розповіли про проблеми з Кримським мостом

Очевидиця, яка проїхалася Кримським мостом, заявляє, що пересування ним небезпечне.

З моменту відкриття Кримського мосту не минуло й двох місяців, а на магістралі несподівано було заблоковано рух.

Як результат - рух в обидва боки стояв близько 20 хвилин, і за цей час на трасі встиг утворитися чималий затор, передають "Дни.ру".

Утім, у прес-службі Управління федеральних автомобільних доріг "Тамань" Федерального дорожнього агентства поспішили заспокоїти: нічого екстраординарного не сталося, закриття було обумовлено перевіркою діяльності експлуатаційних систем, а також екстрених служб.

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"Рух, звичайно, запустили, але осад, як кажуть, залишився. Розбурхали громадськість і знімки порожнього, без єдиної машини, Кримського моста, які виклав менше тижня тому один з користувачів соціальної мережі Twitter", - зазначають ЗМІ.

Пост викликав широкий відгук в аудиторії, доказом чого стали сотні коментарів, залишених під статтею.

У коментарях були ті, хто, з їхніх слів, особисто проїхався мостом. Так, Ліона заявила, що побувала на трасі 6 липня. І ця поїздка залишила в неї не найприємніші спогади: "Жах. Все колишеться, дивися, й впаде", – з жахом згадує вона. За її словами, взимку міст "точно знесе разом з машинами".

"Їздити небезпечно", – резюмує коментатор.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.