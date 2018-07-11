Власники "євроблях", які заблокували проїзд центром Києва, озвучили свої вимоги до влади (відео)

За словами керівника організації "АвтоЄвроСила" Олега Ярошевича, акція проводитиметься безстроково.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць у Києві, вимагають від уряду скасувати постанову Кабінету міністрів №475, згідно з якою українські поліцейські отримали доступ до митної бази "Інспектор-2006", і внести до порядку денного Верховної Ради законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин

Про це в коментарі УНІАН заявив керівник організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

"Перша вимога - це скасування постанови Кабінету міністрів від 20 червня №475, яка дала можливість репресувати авто на єврономерах по всій території України й практично паралізувати всю роботу митниць. Друга - ухвалити законодавство для адекватного розмитнення таких транспортних засобів. Адже цей тиждень є останнім перед літніми канікулами Верховної Ради. Тому потрібно внести до порядку денного Ради законопроекти №8487 і 8488, щоб вони вже були зареєстровані. Адже порядок денний дає можливість поставити дату звіту. Якщо ми не внесемо до порядку денного, то ми не зможемо розглянути його до ухвалення нового бюджету. Оскільки зміни до Податкового та Митного кодексів приймаються за 6 місяців до прийняття бюджету"- сказав він.

Також, за словами Ярошевича, акція проводитиметься безстроково.

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«Ми приїхали сюди на безстрокову акцію. Зараз лише невелика частина, яку ми змогли зібрати за одну добу, і багато людей не встигли відпроситися з роботи або доїхати», - сказав він.

Крім цього, Ярошевич зауважив, що акція протесту проводитиметься тільки в урядовому кварталі в Києві.

«Ми тиснемо тільки на законодавчу й виконавчу владу. Тобто на Кабмін і Верховну Раду», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня до парламенту було внесено два законопроекти про реєстрацію в Україні автомобілів на іноземних номерах, розроблені Комітетом з питань податкової та митної політики. Вони передбачають зниження митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах (зменшення розміру акцизного податку з авто), скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають стандартам Євро-5. Серед іншого в законопроектах йдеться про посилення контролю за переміщенням і присутністю в Україні транспортних засобів на іноземній реєстрації. За словами голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, в разі, якщо Верховна Рада підтримає зміни до законодавства про зниження акцизу на транспорт, то розмитнення автомобіля на єврономерах коштуватиме 2,5-3 тис. євро.