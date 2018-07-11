На ремонт доріг місцевого значення з держбюджету виділили 11 мільярдів

За словами Гройсмана, обсяги виділених коштів на ремонт доріг по всій країні є безпрецедентними.

На проведення ремонту доріг місцевого значення цього року з державного бюджету вже виділено 11 млрд грн.

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Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду в середу, підбиваючи підсумки роботи за перші шість місяців поточного року.

«Дороги будуються по всіх областях. Знаю, що є ще дуже багато доріг, які потрібно зробити, але обсяги вже є безпрецедентними. У тому числі ми виділили 11 мільярдів на місцеві дороги, які теж робляться. Тобто, фактично зараз є можливість організовувати масштабні роботи по всій території України. Хоча всі розуміють, що дійти до кожної дороги за один рік неможливо», - сказав він.

Також прем'єр додав, що в держбюджеті на цей рік передбачено виділення 2,8 млрд грн на забезпечення безпеки на дорогах.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року «Укравтодор» відповідає тільки за 50 тис. км автодоріг країни, решта 120 тис. км перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду обсягом 35% від його надходжень.

У цьому році 35% державного Дорожнього фонду обсягом 11,53 млрд грн буде направлено в обласні держадміністрації та місто Київ. Також 60% Дорожнього фонду обсягом 19,56 млрд грн буде направлено на дороги державного значення.