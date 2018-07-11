Аеропорт «Київ» попередив про можливе призупинення рейсів

У разі повторного блокування роботи об'єкта силовими структурами, в цілях забезпечення безпеки пасажирів та екіпажів, обслуговування рейсів буде призупинено.

Дії силових структур можуть спровокувати припинення обслуговування рейсів міжнародним аеропортом «Київ» ім. В. Сікорського. Про це йдеться в заяві компанії «Майстер-Авіа» щодо розслідування НАБУ з міжнародного аеропорту «Київ».

У компанії нагадують, що 14 червня 2018 року адміністративні будівлі і термінали Міжнародного аеропорту «Київ» ім. В. Сікорського були заблоковані співробітниками НАБУ, озброєними автоматичною зброєю.

«З 10:00 14 червня до 5:00 15 червня, протягом 19 годин керівництво КП МА «Київ» і компанії «Майстер-Авіа», в тому числі начальники відділів та ключові співробітники, утримувалися в своїх кабінетах без засобів зв'язку та можливості координувати роботу аеропорту», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, саме в той день через складні погодні умови в аеропорту сталася аварійна ситуація - літак авіакомпанії BRAVO викотився за межі злітно-посадкової смуги.

«У цей час керівництво аеропорту, по суті перебуває в заручниках у силовиків, не мала можливості зробити відповідні погодній ситуації заходи. Тільки завдяки злагодженій роботі рятувальних служб аеропорту ситуацію вдалося втримати під контролем і в результаті інциденту ніхто не постраждав. Подібна подія трапилася вперше за 94 роки діяльності аеропорту», - йдеться в заяві.

«Команда аеропорту «Київ» вважає своїм обов'язком попередити, що у разі повторного блокування роботи об'єкта силовими структурами, в цілях забезпечення безпеки пасажирів та екіпажів, обслуговування рейсів буде призупинено. Пріоритетом для підприємства залишиться безпека пасажирів», - йдеться в заяві.

Довідка:

У 2010 році в рамках програми розвитку інфраструктури української авіації був проведений інвестиційний конкурс, переможцем якого стало ТОВ «Майстер-Авіа». Компанія уклала договір оренди майна аеропорту на 49 років. Другий учасник тендеру, компанія з російським корінням, безуспішно оскаржував підсумки конкурсу в судовому порядку у всіх інстанціях.

Сьогодні Міжнародний аеропорт "Київ", яким управляє «Майстер-Авіа», співпрацює з більш ніж 40 авіакомпаніями, виконуючи рейси в 140 міст 48 країн світу. Щомісяця реєструється близько 2500 рейсів, а щорічно обслуговується майже 2 мільйони пасажирів. Інвестиції в аеропорт склали понад 50 млн дол. США. Створено понад 10 тисяч робочих місць. Аеропорт «Київ» є другим за величиною платником податків серед столичних комунальних підприємств.