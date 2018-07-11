Нацрада з питань ТБ і радіомовлення продовжила цифрові ліцензії 24 телеканалам

Діяльність цих компаній відповідає необхідним для отримання цифрової ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне мовлення вимогам.

Сьогодні, 11 липня, Національна рада з питань телебачення та радіомовлення розглянула на засіданні питання переоформлення і продовження терміну дії цифрових ліцензій загальнонаціональним телеканалам і ухвалила позитивні рішення щодо 24-х мовників.

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Як повідомляє прес-служба Нацради, регулятор дійшов висновку, що діяльність цих компаній відповідає необхідним для отримання цифрової ліцензії на багатоканальне загальнонаціональне мовлення вимогам.

Зазначається, що вимогою є здійснення мовлення не менше ніж на дві третини населення кожної з областей України. У регулятора уточнили, що у цих мовників незабаром завершується термін дії ліцензій, одержаних ними на конкурсі у 2011 році.

"Відповідно до частини першої статті 36 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» цифрові ліцензії діятимуть упродовж 7 років. Оператор телекомунікацій – ТОВ «Зеонбуд», м. Київ. Кожному мовнику буде видано ліцензію на новому бланку одразу після сплати обов’язкового ліцензійного збору", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до рішення Нацради, у цифровому стандарті зможуть мовити й далі, зокрема, такі телеканали: «ІНТЕР», «Україна», «1+1», «НТН», «К1», ICTV, «Ентер-фільм», «ZOOM», «Індиго tv», "СТБ", «ТЕТ», «К2», «Новий канал», «М1», «5», «МЕГА», «ПІКСЕЛЬ TV», «XSPORT», «НЛО.TV», «2+2», "ZIK", «ЕСПРЕСО», «ПРЯМИЙ», «ЕСКУЛАП-TV».