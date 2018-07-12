Порошенко виступив проти скорочення відділень «Укрпошти» в сільській місцевості

Порошенко закликав міністра соціальної політики Андрія Реву і міністра інфраструктури Володимира Омеляна знайти «компроміс», а до тих пір система виплати пенсій працюватиме в звичному для населення режимі.

Президент України Петро Порошенко заявив, що виступає категорично проти скорочення Національним оператором поштового зв'язку «Укрпошта» відділень у сільській місцевості, а також наміру припинити надання послуги з виплати пенсій через відділення оператора.

Про це глава держави повідомив на своїй сторінці в Facebook за підсумками зустрічі з міністром соціальної політики Андрієм Ревою, міністром інфраструктури Володимиром Омеляном, генеральним директором «Укрпошти» Ігорем Смілянським і головою правління Пенсійного фонду Олексієм Зарудним.

«Підтримую обурення жителів сільської місцевості заявою «Укрпошти» про скорочення відділень у селах і намір припинити виплату пенсій. Вважаю це категорично неприйнятним!», - написав глава держави.

Читайте також"Укрпошта" оцінює щорічні збитки від доставки пенсій в мільярд гривень

За його словами, державні підприємства повинні виконувати певні соціальні функції.

«Я охоче підтримаю будь-які ініціативи, які підвищують ефективність діяльності державних підприємств, але вважаю категорично неприйнятним, коли вони виймають останні копійки з кишені пенсіонера», - підкреслив глава держави.

Порошенко закликав міністра соціальної політики, міністра інфраструктури, генерального директора «Укрпошти» і голову правління Пенсійного фонду знайти компроміс - «іншу модель, яку запровадять за рішенням уряду, а поки система працюватиме в звичному для населення режимі».