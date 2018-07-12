З'явилося нове відео недобудованої окупантами ділянки Кримського мосту

Будівництво залізничної частини транспортного переходу триває, окупанти запланували його відкриття на 2019 рік.

Блогер Ігор Корсаков показав нове відео недобудованої ділянки Кримського мосту. На записі він стверджує, що "ступінь готовності мосту високий". Читайте також"Все колишеться": росЗМІ розповіли про проблеми з Кримським мостом За словами Корсакова, залишилося встановити близько 5,5 км і побудувати 17 опор. Також блогер показав насування й металоконструкції на ковзунах. Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.

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