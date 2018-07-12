З'явилося нове відео з недобудованої ділянки Кримського мосту окупантів

Будівництво залізничної частини транспортного переходу триває, окупанти запланували його відкриття на 2019 рік.

Блогер Ігор Корсаков показав нове відео з недобудованої ділянки Кримського мосту. На записі він стверджує, що "ступінь готовності мосту високий".

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За словами Корсакова, залишилося встановити близько 5,5 км і побудувати 17 опор. Також блогер показав насування й металоконструкції на ковзунах.

Як повідомляв УНІАН, церемонія відкриття транспортного переходу через Керченську протоку відбулася 15 травня. Першою мостом з Кубані в анексований Крим проїхала колона будівельної техніки на чолі з КамАЗом, яким керував президент Росії Володимир Путін.