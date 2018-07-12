Під Радою другий день проходить акція протесту власників "євроблях" (відео)

10:14, 12 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
1299 0
Під Верховною Радою вже другий день проходить акція протесту автомобілістів / фото УНІАН

Як передає кореспондент УНІАН, як і вчора, учасники акції своїми автомобілями заблокували проїжджу частину вулиці Грушевського біля парламенту.

Читайте такожВлада почне "полювання" на "євробляхи" після спрощення їх розмитнення

Частина учасників мітингу перебуває на заблокованій проїжджій частині, а ще близько 100 осіб — на площі Конституції, навпроти центрального входу до ВР. Вони тримають прапори із символікою «Авто Євро Сила». На площі Конституції встановлено сцену. Учасники акції вигукують гасла: «За доступне розмитнення автомобілів!».

Водночас на площі Конституції проходить акція, учасники якої виступають проти знищення вугільної галузі та закриття шахт. У ній беруть участь близько 15 осіб. Вони тримають прапори із символікою Незалежної профспілки гірників України.

Охорону будівлі парламенту посилено додатковими силами правоохоронців.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Новина в сюжеті: Протести власників "євроблях" під Радою
Теги: #Рада#мітинг#євробляхи