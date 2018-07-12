Під Радою другий день проходить акція протесту власників "євроблях" (відео)

Також під парламентом мітингують шахтарі.

Біля Верховної Ради України вже другий день поспіль проходить акція протесту автомобілістів.

Як передає кореспондент УНІАН, як і вчора, учасники акції своїми автомобілями заблокували проїжджу частину вулиці Грушевського біля парламенту.

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Частина учасників мітингу перебуває на заблокованій проїжджій частині, а ще близько 100 осіб — на площі Конституції, навпроти центрального входу до ВР. Вони тримають прапори із символікою «Авто Євро Сила». На площі Конституції встановлено сцену. Учасники акції вигукують гасла: «За доступне розмитнення автомобілів!».

Водночас на площі Конституції проходить акція, учасники якої виступають проти знищення вугільної галузі та закриття шахт. У ній беруть участь близько 15 осіб. Вони тримають прапори із символікою Незалежної профспілки гірників України.

Охорону будівлі парламенту посилено додатковими силами правоохоронців.