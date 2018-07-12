"Бориспіль" і лоукостер Ryanair домовилися про розклад усіх рейсів
Міжнародний аеропорт "Бориспіль" погодив час обслуговування в аеропорту ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair, повідомив міністр інфраструктури Володимир Омелян на своїй сторінці у Facebook.
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"Аеропорт "Бориспіль", який нещодавно був визнаний одним із кращих аеропортів Європи за темпами зростання, погодив всі слоти з "Раянейр", і вже з осені українці та іноземці зможуть літати з Києва та Львова за близько 20 напрямками за нечуваними для України ультранизькими цінами. Україна відкривається світу, світ - для України, оскільки об'єднує саме інфраструктура", - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, раніше гендиректор аеропорту «Бориспіль» Павло Рябікін заявив, що Ryanair запустила продаж квитків без узгодження з аеропортом часу для обслуговування в терміналі.
Пізніше заступник гендиректора "Борисполя" Євген Дихне повідомив, що аеропорт підтвердив слоти (часові проміжки вильоту і прильоту) лоукосту Ryanair тільки для єдиного маршруту до Берліна.