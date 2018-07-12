"Облога" центру Києва триває: "євробляхери" з'їжджаються з усієї України (відео)

Власники автомобілів з "єврономерами" вимагають знизити акциз на розмитнення машин.

На протест власників автомобілів із єврореєстрацією з'їжджаються водії з усієї України.

Як йдеться в сюжеті ТСН, облога центру Києва власниками так званих "євроблях" триває. Напередодні мітингарі, після того, як до них ніхто з посадовців не вийшов, трохи роз'їхались, і урядовий квартал став вільнішим. Втім пообіцяли знову зібратися сьогодні вранці. Сьогодні активістів менше, але вони прибувають з усіх міст України.

Вулиця Грушевського біля Кабміну проїзна, біля ВР вона залишається пішохідною.

Власники автомобілів з іноземною реєстрацією, які заблокували низку центральних вулиць у Києві, вимагають від уряду скасувати постанову Кабінету міністрів №475, згідно з якою українські поліцейські отримали доступ до митної бази "Інспектор-2006", і внести до порядку денного Верховної Ради законопроекти №8487 і 8488, які знижують акциз на розмитнення машин.

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Як повідомляв УНІАН, 15 червня до парламенту було внесено два законопроекти про реєстрацію в Україні автомобілів на іноземних номерах, розроблені Комітетом з питань податкової та митної політики. Вони передбачають зниження митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах (зменшення розміру акцизного податку з авто), скасування заборони на митне оформлення машин, які не відповідають стандартам Євро-5. Серед іншого в законопроектах йдеться про посилення контролю за переміщенням і присутністю в Україні транспортних засобів на іноземній реєстрації. За словами голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, в разі, якщо Верховна Рада підтримає зміни до законодавства про зниження акцизу на транспорт, то розмитнення автомобіля на єврономерах коштуватиме 2,5-3 тис. євро.