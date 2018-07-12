Автогаз в Україні знову дорожчає

Станом на 12 липня середня ціна автогазу в Україні зросла до 13,33 грн за літр.

Низка мереж АЗС в Україні в період 11-12 липня збільшили ціни на скраплений газ, який використовується як автомобільне паливо, на 10-26 коп. за літр.

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Про це повідомляє консалтингова компанія UPECO з посиланням на дані щоденного моніторингу ринку моторного палива.

Згідно з повідомленням, АЗС операторів ОККО і WOG у Києві вартість газу підвищили на 10 коп. за літр, до 13,79 грн. На столичних станціях SOCAR і KLO ціна газу зросла на 10 коп. за літр - до 13,69 грн, а на «БРСМ-Нафта» - до 13,59 грн.

Крім того, на АЗС Parallel у східних регіонах ціна підвищилася до 13,85 грн за літр.

Станом на 12 липня середня ціна автогазу в Україні зросла до 13,33 грн за літр.

Як повідомляв УНІАН, у 20-х числах квітня в Україні відбулося зростання гуртових цін на скраплений газ, що спричинило збільшення цін у роздрібному сегменті ринку. 4-7 травня автогаз подорожчав на 10-25 коп. за літр - до середнього значення 12,78 грн за літр.