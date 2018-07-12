Подорожчання проїзду в Києві: у деяких маршрутках теж підвищують ціни (фото)

У столиці з 14 липня подорожчає проїзд у комунальному транспорті, приватники теж заговорили про підвищення тарифів.

Кияни побоюються, що разом з комунальним транспортом у Києві подорожчає і приватний.

Наприклад, у маршрутках №442 та №442-д із суботи піднімуть ціну — з 5 до 7 грн, передає "Сегодня".

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"По-перше, потрібно закуповувати нові комфортні машини, не нижчі від стандарту Євро-5. Крім того, якщо міський транспорт буде по 8 гривень, а наш по 5 гривень — у нас буде такий наплив, що нас за три дні всі автобуси поламають. Якщо у комунальному транспорті подорожчання не буде, ми теж залишимо попередні тарифи. Наскільки я знаю, в цілому по місту у приватних маршрутках проїзд підвищиться до 8 гривень, щоб зрівняти ціну з комунальним", — говорить директор "Політехавто-Б" Микола Бацан.

Інші перевізники теж не заперечують прийдешнього підвищення.

"Можна було б демпінгувати, але робити цього ніхто не буде. Оскільки для підвищення тарифів у приватних маршрутках теж є всі підстави", — сказали журналістам в одній з компаній.

Як повідомляв УНІАН, підвищення цін на проїзд у столичному метрополітені й наземному громадському транспорті очікується 14 липня.