Майже 60 тисяч авто на єврономерах перебувають в Україні незаконно - ДФС

Із середи, 11 липня, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів із єврономерами.

В Україні 57,9 тис. транспортних засобів із іноземною реєстрацією, ввезених цього року в режимі «транзит», перебувають на території країни з порушенням терміну перебування.

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Про це повідомила прес-служба Державної фіскальної служби.

«З початку 2018 року в Україну було завезено 146,8 тис. транспортних засобів особистого користування з іноземною реєстрацією в режимі «транзит», 465,9 тис. - у режимі «тимчасового ввезення». З авто, що завезені цього року в режимі «транзит», 57,9 тис. транспортних засобів із іноземною реєстрацією перебувають в Україні з порушенням терміну», - йдеться в повідомленні.

При цьому відзначається, що поки що немає статистики щодо автомобілів, які ввезені в режимі «тимчасового ввезення», оскільки термін перебування цих автомобілів ще не завершився.

Водночас, за даними ДФС, основними імпортерами нових легкових автомобілів в Україні в січні-червні 2018 року ввезено 35,5 тис. автомобілів, за якими сплачено майже 7 млрд грн митних платежів.

Упродовж 2017 року основними імпортерами в Україну було ввезено 79,5 тис. нових легкових автомобілів, за якими сплачено 15,6 млрд грн митних платежів.

Як повідомляв УНІАН, в лютому ДФС повідомляла, що в Україні перебуває майже 425,4 тис. транспортних засобів із іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тис. - із порушенням терміну перебування.

З середи, 11 липня, власники автомобілів із іноземною реєстрацією проводять акцію протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів із єврономерами.