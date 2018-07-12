Україна збільшила залізничні перевезення до ЄС майже в 2 рази (інфографіка)

Найпопулярнішим напрямком залишається Київ - Перемишль.

Перевезення залізничним транспортом України до країн Європейського Союзу в січні-червні 2018 року збільшилися порівняно з аналогічним періодом минулого року майже в 2 рази – до 187 тисяч пасажирів.

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Як повідомили в прес-службі акціонерної держкомпанії "Укрзалізниця", з країн ЄС компанія перевезла 111 тисяч осіб, що більш ніж вдвічі перевищує відповідні показники минулого року.

Зокрема, за перше півріччя 2017 року в країни ЄС було придбано майже 81 тисячу квитків, у зворотному напрямку - 47 тисяч квитків.

"Те, що ми перевезли пасажирів на 100 000 більше, ніж за цей же період у минулому році, - яскравий приклад успішної та ефективної роботи "Укрзалізниці" в організації таких перевезень. Ми реалізували лояльну і зважену тарифну політику. І як приклад: поїзди до Варшави і Перемишля завантажені практично на 90%", - повідомив в Facebook в. о. голови правління "Укрзалізниці" Євген Кравцов.

У прес-службі зазначили, що аналіз заповненості поїздів показує, що найпопулярнішим напрямком залишається Київ - Перемишль.

"У напрямку Польщі поїзд №715 курсує завантаженим на 92%, а поїзд № 705 - на 57%. Загалом за 6 місяців цього року "Укрзалізниця" перевезла майже 132 000 пасажирів до Перемишля проти 58 тисяч пасажирів - показника 6 місяців минулого року", - йдеться в повідомленні.

Також великим попитом користується поїзд № 67 Київ - Варшава, яким скористалося майже 13 тисяч пасажирів, поїзд в середньому заповнений на 82%.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" анонсувала запуск з кінця літа нового поїзда сполученням Мукачево - Будапешт.