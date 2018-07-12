Власники "євроблях" подали до суду на Кабмін через посилення прав поліції на митниці
Громадська організація "АвтоЄвроСила" направила до Окружного адміністративного суду Києва позов до Кабінету міністрів про скасування урядової постанови, яким встановлюється присутність представників Національної поліції в зонах митного контролю.
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Про це повідомила прес-служба Окружного адмінсуду Києва.
"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від "Всеукраїнська організація "АВТО ЄВРО СИЛА" до Кабінету міністрів України щодо постанови уряду про присутність поліцейських в зонах митного контролю. Позивач просить суд визнати незаконним постанову Кабміну "Про реалізацію експериментального проекту по створенню умов для запобігання ухиленням від сплати митних платежів", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.
Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою розширив повноваження поліцейських з контролю над митниками. Тепер поліцейські отримали доступ до митної базі "Інспектор-2006", де фіксуються автомобілі, які перетинають кордон. А також поліцейським дозволено цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через держкордон.
З середи, 11 липня, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.