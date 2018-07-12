Власники "євроблях" подали до суду на Кабмін через посилення прав поліції на митниці

Наголошується, що зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Громадська організація "АвтоЄвроСила" направила до Окружного адміністративного суду Києва позов до Кабінету міністрів про скасування урядової постанови, яким встановлюється присутність представників Національної поліції в зонах митного контролю.

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Про це повідомила прес-служба Окружного адмінсуду Києва.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов від "Всеукраїнська організація "АВТО ЄВРО СИЛА" до Кабінету міністрів України щодо постанови уряду про присутність поліцейських в зонах митного контролю. Позивач просить суд визнати незаконним постанову Кабміну "Про реалізацію експериментального проекту по створенню умов для запобігання ухиленням від сплати митних платежів", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що зараз суд вирішує питання про відкриття провадження у даній адміністративній справі.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою розширив повноваження поліцейських з контролю над митниками. Тепер поліцейські отримали доступ до митної базі "Інспектор-2006", де фіксуються автомобілі, які перетинають кордон. А також поліцейським дозволено цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через держкордон.

З середи, 11 липня, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.