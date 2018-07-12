Не дивлячись на протести, КМДА підписала розпорядження про підвищення тарифів у громадському транспорті (відео)

Нові тарифи будуть діяти у наземному громадському транспорті та метро з 14 липня.

Київська міська державна адміністрація підписала розпорядження про підвищення тарифів у громадському транспорті столиці з 14 липня.

Як повідомли у прес-службі КМДА, пасажири, які регулярно користуються громадським транспортом і безконтактними картками, матимуть можливість сплачувати за 1 поїздку в метрополітені від 6,50 гривень (у разі одноразового придбання 50 поїздок). Разовий же квиток коштуватиме 8,00 гривень.

Відтепер термін дії безконтактних карток продовжено з 6 до 12 місяців, так рахуватиметься з дати останнього використаня, а не поповнення картки. За один раз картку можна поповнити максимально на 50 поїздок, при цьому загальна кількість поїздок на картці не може перевищувати 100.

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Найвигідніше буде придбати місячний проїздний на 4 види транспорту, в такому разі вартість однієї поїздки складатиме 6,14 гривень. При покупці проїздного на один вид транспорту одна поїздка коштуватиме 6,5 гривень.

"Вартість проїзного квитка на один календарний місяць у наземному транспорті (без обмеження кількості поїздок) коштуватиме 390 гривень, а у метрополітені – 610 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 46 поїздок) – 570 гривень; на 2 види транспорту (наземний + метро на 62 поїздки) – 670 гривень", - повідомили в КМДА.

Окрім того, у КП «Київський метрополітен» запроваджуються нові проїзні квитки, що використовуватимуться з моменту активації: 10 поїздок на 5 календарних днів (за 75 гривень), 14 поїздок на 7 днів (за 104 гривень) та 30 поїздок на 15 календарних днів (за 210 гривень). Такі види проїзних будуть зручними для туристів та гостей міста.

Придбані за старим тарифом жетони та проїздні квитки діятимуть до кінця липня. Також до кінця липня пасажири зможуть обміняти жетони для проїзду у метро старого зразка на нові без доплати. Протягом серпня 2018 року пасажирам надається право обміняти раніше придбані жетони та разові квитки старого зразка на нові пропорційно встановленому розміру тарифу або з відповідною доплатою.

З 1 вересня обміняти або повернути кошти за квитки та жетони старого зразка вже не буде можливим.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 12 липня, під будівлею КМДА зібралися протестувальники, які вимагали не підвищувати ціни на проїзд. Під час акції проти підвищення цін на громадський транспорт сталася сутичка між правоохоронцями та учасниками акції.