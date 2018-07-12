Костржевський назвав претензії аудиторів до аеропорту Київ необґрунтованими

Голова Ради директорів Міжнародного аеропорту «Київ» ім. І. в. Сікорського («Жуляни) Денис Костржевський назвав претензії аудиторів необґрунтованими. Про це він заявив в інтерв'ю РБК.

Він повідомив, що перевірка Державної аудиторської служби, результати якої спричинили 19-годинний обшук аеропорту детективам НАБУ, проходила в кінці 2017 року. Незважаючи на те, що аудит повинен був торкнутися діяльності компанії в період 2014-2017 років, аудитори перевіряли навіть 2011 рік. «Хоча ці перевірки вже проводилися в минулому і нічого не виявили. В акті йдеться не про факт виявлення порушень, а про можливі порушення», — розповів Денис Костржевський.

Зокрема, аудитори озвучили претензії за кількома пунктами. У тому числі правомірність конкурсу на право оренди майнового комплексу, який проводився Київрадою в 2011 році. Нагадаємо, переможцем стала компанія ТОВ «Майстер-Авіа». Її конкурентом була компанія, бенефіціаром якої є російський олігарх з найближчого оточення президента РФ. За словами Дениса Костржевського, правомірність конкурсу підтвердили суди і Baker McKenzie з Великої четвірки.

Друге зауваження стосується аудиторів складу ПММ, який також увійшов до орендованого майна. «В акті говориться, що комунальне підприємство могло б отримувати дохід, якщо б не передало його в оренду. Що заважало заробляти на протязі 30 років, протягом яких склад довели до аварійного стану? Я вважаю, що ця претензія з області припущення», — додав Денис Костржевський.

Однією з умов конкурсу було працевлаштування трудового колективу комунального підприємства. Сьогодні ці люди працюють за сумісництвом в комунальному підприємстві «Майстер-Авіа». «У нас є зарплатні відомості, табелі, які це підтверджують. Аудитори ж порахували, що ці люди працюють тільки на «Майстер-Авіа», а гроші отримують у комунальному підприємстві», — додав голова Ради директорів аеропорту.

Остання претензія аудиторів стосується погашення кредиторської заборгованості комунального підприємства. На момент конкурсу вона досягала 22 млн грн. Через півроку, коли з інвестором укладаєвся договір оренди, вона скоротилася до 9 млн грн. «Майстер-Авіа» погасило борг за рахунок власних коштів. Через правову колізію в договорі «зависли» 13 млн грн різниці між початковими 22 млн і фактичними 9 млн грн. «За рекомендацією КРУ, підписали договір про реструктуризацію цих 13 млн грн різниці і досі їх виплачуємо. Разом ми погасили борг, ще і доплачуємо зверху, хоча не повинні були цього робити. Де тут шкода місту?», — обурився Денис Костржевський.

Він заявив, що аеропорт має у своєму розпорядженні і вже надав правоохоронцям весь комплекс документів, які підтверджують неспроможність претензій аудиторів: «Все, що ми говоримо — це правда. При бажанні, вивчивши документи, в цьому легко переконатися».

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомляли про те, що аудитори знайшли в Міжнародному аеропорту «Київ» 119 млн грн збитку. 14 червня НАБУ провело 19-годинний обшук у рамках кримінального провадження щодо «можливих зловживань».