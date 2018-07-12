Очільник "Укрпошти" Смілянський подав заяву про відставку

За його словами, заява датована 31 серпня, щоби в уряду був час подумати і прийняти рішення, продовжити з ним контракт чи припинити.

Ігор Смілянський, який очолював ПАТ "Укрпошта" з квітня 2016 року, подав заяву про відставку.

Про це повідомив сам Смілянський сьогодні під час зустрічі з журналістами.

"Я справді подав заяву про відставку, датовану 31 серпня, щоби в уряду був час подумати і прийняти рішення, чи продовжити зі мною контракт на адекватних умовах, чи "припинити", що теж нормально, і достатньо часу для перехідного етапу, щоб я міг передати ключі, кабінет і стіл", - сказав він.

За словами Смілянського, він висунув уряду такі умови, за яких готовий продовжити контракт: можливість формувати власну команду, гарантія політичної незалежності, можливість реалізації радикальних "шокових" реформ і чітка стратегія.

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"Уряд повинен публічно сказати, що він підтримує мою стратегію. Я дав право вибору уряду", - пояснив свою позицію Смілянський.

"Входячи в політичний сезон, важливо, щоб було видно схвалення мого бачення розвитку компанії», - наголосив він.

За словами Смілянського, до 31 серпня він продовжує роботу в звичайному режимі.

Смілянський також зазначив, що його подальше перебування на посаді керівника "Укопошти" підтримує міністр інфраструктури України Володимир Омелян.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів схвалив кандидатуру Ігоря Смілянського на посаду генерального директора Публічного акціонерного товариства «Укрпошта» в квітні 2016 року, з 1 липня 2016 року вступив на посаду.

2 липня 2018 року закінчився його перший контракт на посаді керівника компанії.

Довідка УНІАН. «Укрпошта» входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш як 11 тис. відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тис. співробітників.