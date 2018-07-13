Омелян назвав збитки України через будівництво Кримського мосту

Він зазначив, що основною проблемою є те, що міст обмежує прохідність суден у порти Маріуполя та Бердянська.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян заявив, що в 2018 році Україна втратила мінімум півмільярда гривень через будівництво Керченського моста з Росії до окупованого Криму.

Він зазначив, що основною проблемою є те, що міст обмежує прохідність суден у порти Маріуполя та Бердянська, передає Радіо Свобода.

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"За найскромнішими підрахунками, в цьому році ми втратили вже півмільярда гривень. Це прямі втрати через зниження параметрів судів для перевалки в портах Маріуполя та Бердянська, але цих втрат, безумовно, набагато більше, якщо порахувати соціально-економічний ефект, втрати самих судновласників, бізнесу. Я думаю, що це на мільярди, й, можливо, навіть не гривень", - заявив Омелян.

Нагадаємо, в Керчі 15 травня відбулося урочисте відкриття Кримського моста. Його довжина становить 19 кілометрів, будівництво тривало з початку окупації Криму Росією.