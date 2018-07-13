Власники "євроблях" очікують засідання ВР і погрожують радикальними діями (відео)

Вулиця Грушевського зранку проїзна – і біля Верховної Ради, і біля Кабінету Міністрів авітвки рухаються в одну смугу.

Власники так званих "євроблях" лишаються в урядовому кварталі в очікуванні засідання ВР.

Як йдеться в сюжеті ТСН, сьогодні у народних обранців останній день перед відпусткою, тож мітингарі лишаються під парламентом. І заявляють – якщо сьогодні питання "євроблях" відкладуть на осінь, вдадуться до радикальних дій.

Наразі ситуація в урядовому кварталі спокійна, вулиця Грушевського зранку проїзна – і біля Верховної Ради, і біля Кабінету Міністрів авітвки рухаються в одну смугу.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 12 липня, протестувальники біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради.

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В деяких місцях відбувалася штовханина між протестувальниками та бажаючими вийти з парламенту журналістами та працівниками ВР, тоді як більшість депутатів скористалися виходом на Садовій, 3а, перейшовши підземним переходом з будівлі на Грушевського до будівлі комітетів парламенту.

У вчорашньому порядку денному були питання, пов’язані із вирішенням ситуації з машинами на “євробляхах”, але парламент не дійшов до розгляду цих питань.

Оскільки сьогодні останнє засідання парламенту в цій поточній сесії, а наступна сесія відкриється лише у вересні, то дане питання не має перспектив для вирішення до осені.

Як відомо, зазвичай в п’ятницю депутати не можуть ухвалити жодного рішення через відсутність значної кількості депутатів в сесійній залі, і тому під час голосування не набирається 226 голосів для ухвалення рішення.