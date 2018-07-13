Гройсман пообіцяв "євробляхерам" захист від репресій поліції

При цьому прем'єр попросив власників авто на "єврономерах" дотримуватися закону і правил дорожнього руху.

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пообіцяв власникам автомобілів з іноземною реєстрацією захист від репресій Національної поліції у зв'язку з прийняттям Кабінетом міністрів постанови №479, яким уряд розширив повноваження поліцейських з контролю над митниками.

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Про це глава уряду заявив, виступаючи у Верховній Раді.

"Жодних репресій щодо водіїв на єврономерах бути не може. Я сьогодні проведу з Нацполіцією і з усіма залученими, щоб до врегулювання цього питання на законодавчому рівні ніхто не кошмар людей у цьому питанні... Жодних репресій не буде. Ми вас захистимо і не дозволимо ображати. Просимо вас дотримуватися закону і правил дорожнього руху. Жодних репресивних дій не буде. А депутатів я просив би максимально швидко затвердити рішення для врегулювання цієї ситуації", - сказав він.

При цьому Гройсман здивувався, що власники машин з єврономерами вимагають скасувати постанову №479.

"Щодо постанови №479. Воно зроблено для того, щоб зруйнувати тіньові схеми при розмитненні товарів в Україну. Ми не дивимося, що це за товари. Адже, якщо вони приходять за заниженою вартістю або за іншими тіньовими схемами. Поліція не входить до митних зон. Може, але не входить. Вони працюють аналітично з базами даних для того, щоб обчислювати такі схеми. Тому, я вважаю, що цю постанову треба лише підсилювати", - сказав прем'єр.

Також прем'єр зазначив, що є підозри, що хтось використовує протестувальників-водіїв з єврономерами у своїх брудних схемах.

"Я хочу звернутися до всіх протестуючих. У парламенті та уряді немає ворогів. Ми розуміємо проблему і намагаємося її вирішити. Але переходити межу нормальних відносин неприпустимо. Я кажу прямо - вас ніхто принижуватиме, але і ви не маєте права принижувати депутатів або кого-небудь. Це я кажу організаторам акції. Більше того, я вважаю, що за ними хтось стоїть і використовує їх з іншими брудними схемами", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, 20 червня Кабінет міністрів прийняв постанову, якою розширив повноваження поліцейських з контролю над митниками. Тепер поліцейські отримали доступ до митної базі "Інспектор-2006", де фіксуються автомобілі, які перетинають кордон. А також поліцейським дозволено цілодобово перебувати в зонах митного контролю в пунктах пропуску через держкордон.

З середи, 11 липня, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту біля Верховної Ради, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з еврономерами.