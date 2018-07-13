ВР включила до порядку денного законопроекти про зниження вартості розмитнення "євроблях"

11:45, 13 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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За включення до порядку денного проголосували 264 депутата / фото УНІАН

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (№8487 і №8487-1) і законопроекти про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (№8488 і №8488-1), розгляд яких вимагають протестувальники в урядовому кварталі - власники авто на єврономерах.

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Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 264 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 12 липня, протестуючі біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради.

В деяких місцях відбувалася штовханина між протестувальниками і журналістами, що хотіли вийти та співробітниками ВР, тоді як більшість депутатів скористалися виходом на Садовій, 3а, перейшовши по підземному переходу з будівлі на Грушевського до будівлі комітетів парламенту.

У вчорашнньому порядку денному були питання, пов'язані з врегулюванням ситуації з машинами на "євробляхах", але парламент не дійшов до розгляду цих питань.

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Теги: #розмитнення#євробляхи