ВР включила до порядку денного законопроекти про зниження вартості розмитнення "євроблях"

У вчорашнньому порядку денному були питання, пов'язані з врегулюванням ситуації з машинами на "євробляхах", але парламент не дійшов до розгляду цих питань.

Верховна Рада включила до порядку денного сесії законопроекти про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів (№8487 і №8487-1) і законопроекти про внесення змін до Митного кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо ввезення транспортних засобів на митну територію України (№8488 і №8488-1), розгляд яких вимагають протестувальники в урядовому кварталі - власники авто на єврономерах.

Читайте такожГройсман пообіцяв "євробляхерам" захист від репресій поліції

Як передає кореспондент УНІАН, за таке рішення проголосували 264 депутати за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Як повідомляв УНІАН, напередодні, 12 липня, протестуючі біля парламенту намагалися не випустити депутатів з будівлі Верховної Ради.

В деяких місцях відбувалася штовханина між протестувальниками і журналістами, що хотіли вийти та співробітниками ВР, тоді як більшість депутатів скористалися виходом на Садовій, 3а, перейшовши по підземному переходу з будівлі на Грушевського до будівлі комітетів парламенту.

У вчорашнньому порядку денному були питання, пов'язані з врегулюванням ситуації з машинами на "євробляхах", але парламент не дійшов до розгляду цих питань.