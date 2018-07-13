Рада дала "зелене світло" законопроекту про здешевлення розмитнення "евроблях" (відео)

Парламент прийняв у першому читанні законопроект про зниження вартості розмитнення автомобілів.

Верховна Рада прийняла в першому читанні проект закону, метою якого є зниження вартості розмитнення автомобілів.

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За ухвалення законопроекту "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів" (№8487) за основу проголосували 265 народних депутатів при необхідному мінімумі в 226 голосів.

Представляючи законопроект, голова парламентського Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна зазначила, що документ передбачає зниження митних податків на реєстрацію автомобілів на єврономерах. За її словами, акцизний податок на авто планують розраховувати на підставі таких базових ставок: нові авто з бензиновим двигуном - 50 євро замість нинішніх 102 євро, а з дизельним двигуном - 75 євро. При цьому, залежно від об'єму двигуна та віку машини, вартість ставки буде змінюватися. Сума буде дорівнює базовій ставці, помноженій на коефіцієнт двигуна і коефіцієнт віку, де коефіцієнт двигуна - це об'єм, поділений на 1000.

У свою чергу народний депутат Тетяна Острикова після голосування зазначила, що цей законопроект не робить машину доступною.

"Я хочу, щоб ви розуміли, за що проголосували. На 15-річну машину Volkswagen Passat з бензиновим двигуном об'ємом 2 літри акциз становитиме 1,5 тисячі євро. Плюс до цього ПДВ, мито. Це не вирішує проблему і не робить авто доступним. Разом з тим, на нову машину з об'ємом 5 літрів акциз становитиме 250 євро", - сказала вона.

Згідно з пояснювальною запискою, наприклад, акциз на новий бензиновий автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 80 євро, до 5 років - 400 євро, до 15 років - 1200 євро.

Водночас, акциз на новий дизельний автомобіль з об'ємом двигуна 1,6 тис. куб. см за новими розрахунками становитиме 120 євро, до 5 років - 600 євро, до 15 років - 1800 євро.

При цьому, залишаються в силі ставки ПДВ (20%), мито (10%) і відрахування в Пенсійний фонд (3-5%), які розраховуються від ціни автомобіля.

Також цим самим законопроектом скасовується заборона на митне оформлення машин, які не відповідають стандартам Євро-5, що дозволить зареєструвати автомобілі навіть старше 2010 року випуску - незалежно від їх технічного стану.

Згідно з документом, пропонується встановити ставку для електричних легкових транспортних засобів, оснащених виключно електричними двигунами (одним або кількома), у розмірі 1 євро за 1 кВт ємності електричного акумулятора. Сьогодні ставка становить 109,129 євро за одиницю транспортного засобу.

Також пропонується встановити ставку податку для гібридних легкових транспортних засобів у розмірі 100 євро за 1 одиницю. Сьогодні ставка становить 109,129 євро за одиницю транспортного засобу.

Згідно з документом, скасовується оподаткування акцизним податком кузовів для легкових транспортних засобів. Сьогодні ставка для нових кузовів становить 218 євро за одиницю і 872 євро для кузовів, які використовувалися.

Скасовуються тимчасово встановлені (до 31 грудня 2018 роки) особливості оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів, вироблених з 1 січня 2010 року.

При цьому наголошується, що введення нової моделі оподаткування акцизним податком легкових транспортних засобів не призведе до втрат державного бюджету у 2018 році.

Як повідомляв УНІАН, з середи, 11 липня, власники автомобілів з іноземною реєстрацією проводять акцію протесту біля Верховної Ради, вимагаючи від уряду знизити ціну розмитнення автомобіля і не чинити тиск на власників транспортних засобів з єврономерами.

Проблема з нерозмитненими авто на єврономерах існує вже давно, і з кожним роком кількість таких автомобілів збільшується. У лютому ДФС повідомляла, що в Україні знаходяться майже 425,4 тисячі транспортних засобів з іноземною реєстрацією, з яких понад 246,4 тисячі - з порушенням терміну перебування.

15 червня парламент було внесено два законопроекти про реєстрацію в Україні автомобілів на іноземних номерах, розроблені Комітетом з питань податкової та митної політики. За словами голови парламентського комітету з питань податкової та митної політики Ніни Южаніної, в разі, якщо Верховна Рада підтримає зміни до законодавства про зниження акцизу на транспорт, розмитнення автомобіля на єврономерах коштуватиме максимум 2,5-3 тисячі євро.