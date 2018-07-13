"Укрзалізниця" з 14 липня запустить додатковий поїзд Київ - Одеса

Зі столиці потяг відправлятиметься о 08:03 і прибуватиме до Одеси о 18:12. Назад вирушатиме об 11:17 і прибуватиме до Києва о 20:43.

Акціонерна держкомпанія "Укрзалізниця" для задоволення попиту пасажирів на перевезення залізничним транспортом в літній час призначила додатковий швидкісний поїзд № 233/234 за маршрутом Київ - Одеса, який курсуватиме щоденно починаючи з 14 липня.

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Згідно з повідомленням прес-служби "Укрзалізниці", цей поїзд курсуватиме 14, 16, 21, 23, 28 і 30 липня і 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25, 27 і 31 серпня.

Зі столиці потяг відправлятиметься о 08:03 і прибувати до Одеси у 18:12. Назад буде відправлятися в 11:17 і прибуватиме до Києва о 20:43.

У дорозі поїзд зупинятиметься на станціях в Козятині, Вінниці, Жмеринці, Подольську.

Відзначається, що всього у графіку руху поїздів на 2017/2018 рік передбачено курсування 19 пар цілорічних пасажирських поїздів в Одесу.

Квитки на вказаний поїзд вже можна придбати в залізничних касах і в системі онлайн-продажу.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укрзалізниця" в літній час призначила додатковий швидкісний поїзд категорії "Інтерсіті+" № 761/762 за маршрутом Київ - Одеса – Київ.