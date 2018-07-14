Сьогодні майже вдвічі зростає вартість проїзду у столичному громадському транспорті (відео)

За разовий проїзд доведеться заплатити 8 гривень.

З 14 липня дня підвищуються ціни на проїзд у столичному транспорті. Ті, хто користується проїзними на місяць та безконтактними картками, платитимуть від 6,30 грн за поїздку.

За разовий проїзд доведеться віддати 8 гривень. Нововведення стосується ціни жетона на метро, квитків на трамвай, тролейбус, муніципальний автобус та фунікулер.

Варто зазначити, що у зв'язку з подорожчанням сині жетони у метро вилучать та замінять знову на зелені. У "Метрополітені" нагадують – до кінця липня синій жетон ще можна обміняти без доплати. До кінця серпня сині жетони можна обміняти пропорційно або з доплатою у сервісних центрах. Вони знаходяться на станціях «Майдан Незалежності», «Дорогожичі», «Політехнічний інститут», «Дарниця». А з 1 вересня сині жетони обміну не підлягають і кошти за них не повертаються.

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Нагадаємо, останнє здорожчання проїзду у підземці відбулося рівно рік тому. 15 липня 2017 року вартість поїздки піднялася із 4 грн до 5 грн. Тоді ж квиток у трамваї, тролейбусі та автобусі здорожчав із трьох до чотирьох гривень.