Гройсман розповів, як "Укрзалізниця" залишилася без вагонів та локомотивів

За словами прем'єра, лише зараз корупційні схеми в компанії почали руйнуватися.

Державна компанія "Укрзалізниця", яка є мільярдером, зіткнулася з проблемою дефіциту вагонів і рухомого складу з-за корупційних схем, які її огортають.

Читайте такожОмелян: збитки "Укрзалізниці" від корупції становлять $10-15 мільярдів на рік

Про це прем'єр-міністр України Володимир Гройсман сказав, виступаючи у Верховній Раді.

"Компанія-мільярдер "Укрзалізниця" оповита різними схемами і всім іншим, це просто катастрофа. Як можна компанію-мільярдера затягнути в таку історію, вагонів немає, тяги немає? Це катастрофа. Зараз ми тільки починаємо це все відмотувати, обчислювати ці схеми, руйнувати їх, наживати ворогів, хай вони всі пропали вже кудись, невідомо куди, і виводити ситуацію з того стану, в якому вона є", - сказав він.

У той же час, прем'єр підкреслив, що в 2018 році вдасться побудувати максимальна кількість вагонів.

"Я думаю, що в цьому році ми побудуємо вагонів більше ніж коли-небудь, у тому числі, всі оператори ринку. Що стосується тяги, то вже восени ми починаємо отримувати нову тягу, новий рухомий склад, яку ми за планами спільного виробництва зробили з General Electric. Тобто ситуація не буде погіршуватися, буде покращуватися", - підкреслив голова уряду.

Як повідомляв УНІАН, 12 квітня Генеральна прокуратура та СБУ проводили слідчі дії в головному офісі "Укрзалізниці". У Генпрокуратурі повідомили, що обшуки здійснювалися у зв'язку з досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні за фактом заволодіння коштами на ремонт приміських дизель-поїздів. Джерело УНІАН в "Укрзалізниці" тоді повідомив, що обшуки проводяться у члена правління держкомпанії Сергія Михальчука.

Восени минулого року Національна поліція виконала близько 50 обшуків в шести регіонах України у справі про зловживання на "Укрзалізниці" і злочинній змові з метою отримання корупційних доходів. Коментуючи тоді ці обшуки, міністр інфраструктури Володимир Омелян написав, що "підозрюються громадяни Дубневичі, Михальчук, Костюк та інша весела гоп-компанія".

У відповідь на це голова Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярослав Дубневич заявляє, що у нього не проводилися обшуки у справі "Укрзалізниці", незважаючи на повідомлення міністра інфраструктури.

Також, Омелян закликав правоохоронні органи публічно відзвітувати про результати перевірки підприємств, пов'язаних з народним депутатом від фракції "Блок Петра Порошенко", головою Комітету Верховної Ради з питань транспорту Ярославом Дубневичем, які постачають "Укрзалізниці" велика кількість залізничних виробів. В інтерв'ю УНІАН директор компанії "АТ Механіка" Віталій Руденко заявляв, що менеджмент "Укрзалізниці" з 2005 року не допускає його компанію до тендерів, використовуючи різні прийоми. За його словами, Дубневичи монополізували тендери "Укрзалізниці" на кілька мільярдів на рік.

Крім цього, тоді Омелян заявляв, що народний депутат Ярослав Дубневич особисто лобіював призначення Сергія Михальчука на посаду члена правління "Укрзалізниці".

На одному із засідань уряду Омелян закликав звільнити члена правління "Укрзалізниці" Михальчука, який курирує сектор пасажирських перевезень.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, збитки державної компанії "Укрзалізниця" від корупції та неефективного використання коштів складають 10-15 мільярдів доларів на рік.