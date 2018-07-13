Кількість чартерів на відпочинок з України зросла удвічі – Омелян

Міністр зауважив, що лише 5% українців користуються послугами авіакомпаній.

Міністр інфраструктури України Володимир Омелян повідомив, що за останні три роки кількість чартерів на відпочинок із України зросла вдвічі.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

«Цифри абсолютно об’єктивні. Якщо ми порівняємо навіть з 2015 роком, то у 2017 році ми бачимо ріст нерегулярних, чартерних, так званих відпочинкових перевезень вдвічі – з 1,8 мільйона до майже чотирьох. Ми маємо вдвічі ріст пасажиропотоку загального. Тобто люди справді почали літати. І це мене тішить», – сказав Омелян.

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Втім, звернув увагу міністр, що лише 5% українців користуються послугами авіакомпаній.

«Мене пригнічує той факт, що лише 5% українців користуються авіакомпаніями. Це величезна проблема. 80% людей взагалі за межі області не виїжджають», – сказав міністр.

Омелян повідомив також, що міністерство інфраструктури та міністерство економічного розвитку і торгівлі України працюють над правилами для туроператорів, щоб посилити їхню відповідальність перед клієнтами. В уряді вже зараз посилюють контроль за роботою туроператорів і авіакомпаній.