Строки визначено: КМДА затвердила побудову двох станцій метро на Виноградар протягом трьох років

Термін виконання робіт складає 36 місяців.

Київська міська державна адміністрація затвердила проект будівництва дільниці Сирецько-Печерської лінії метрополітену з двома станціями «Мостицька» та «Проспект Правди» і дільницею вилочного відгалуження в бік станції «Виноградар» вартістю 6,3 мільярди гривень.

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Про це йдеться в оприлюдненому на сайті КМДА розпорядженні від 11 липня 2018 року №1216.

Згідно із розпорядженням, ділянка метрополітену пропускною здатністю 40 пар поїздів на годину має бути побудована за 36 місяців.

Загальна кількість працюючих складе 100 осіб, кількість новостворених робочих місць – 60.

Фінансування будівництва здійснюватиметься за рахунок коштів місцевого бюджету.

Терміни початку будівництва не уточнюються, але, як раніше повідомляв Київський міський голова Віталій Кличко, будівництво гілки метро на Виноградар розпочнеться цього року.