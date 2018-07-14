Україна та Франція підписали контракт на придбання гелікоптерів (фото)

Airbus Helicopters поставить Україні 55 гелікоптерів.

Україна в рамках угоди між урядами нашої країни та Франції придбає 55 гелікоптерів «Airbus Helicopters» для системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Як повідомляє департамент комунікації Міністерства внутрішніх справ України, відповідний контракт сьогодні, 14 липня, у День незалежності Франції, підписали директор Українського авіаційно-транспортного підприємства «Хорив-авіа» Геннадій Балла та генеральний виконавчий директор компанії «Airbus Helicopters» Брюно Івен.

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Вертольоти французького виробництва допомагатимуть нести службу Держслужбі з надзвичайних ситуацій, Нацгвардії, Нацполіції та Держприкордонслужбі. МВС планує отримати вертольоти трьох моделей – Н145, Н125 та Н225.

Основними завданнями вертолітних підрозділів МВС будуть порятунок та громадський порядок, кримінальні розслідування, антитерористичні та спеціальні місії, охорона державного кордону й безпека на дорогах.

Україна та Франція підписали контракт на придбання 55 гелікоптерів «Airbus Helicopters» 👉https://t.co/lQPyvaJ0qp#новиниpic.twitter.com/DTGS7oDVJP — МВС України (@MVS_UA) July 14, 2018

Нагадаємо, 29 травня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков підписав від імені уряду угоду з Францією про закупівлю 55 гелікоптерів. Сума контракту становить 551 мільйон євро.

Глава МВС зазначив, що ці машини використовуватиме санітарна авіація, поліція, рятувальники та прикордонники.