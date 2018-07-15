Журналіст: ціну на проїзд у метро підняли, щоб кияни зі своїх кишень виплатили борг Фуксу

В день київський метрополітен перевозить близько 1 млн пасажирів, і при підвищенні ціни на проїзд на 3 грн, якщо на подорожчання електроенергії закладати лише одну гривню, через три роки жителі столиці виплатять майже 2 млрд боргу, які після придбання компанії "Укррослізинг" мають належати бізнесменові Павлу Фуксу за куплені підземкою ще в 2009 році вагони. Таку схему описав журналіст проекту "Наші гроші" Юрій Ніколов.

Подорожчання проїзду в київському метрополітені дозволить місту розрахуватися за старим боргом за куплені в лізинг вагони, заявив у Facebook журналіст програми "Наші гроші" Юрій Ніколов. Компанія, яка давала столиці гроші в борг, зараз належить бізнесменові Павлу Фуксу.

Контрольно-ревізійне управління ще в 2009 році заявляло, що суму угоди завищено, пише він (орфографія автора збережена):

"У 2009 році "Київський метрополітен" замовив прокладці "Укррослізинг" роїссянські вагони метро за 1,3 мільярди грн. за лізинговою схемою. Тоді КРУ одразу сказало, що з цієї суми 770 мільйонов – це чистий розпил. І метрополітен з чистою совістю частину грошей вирішив не платити – 360 млн грн. Навіть за [екс-президента Віктора] Януковича ці гроші у киян злодії не віджали. За [нинішнього президента Петра] Порошенка в "Укррослізинг" увійшов бандитський "гаманець" Фукс, що залетів до нас з Роїсі, і виграв суд щодо віджиму боргу за злодійською "дельтою". А тепер слідкуйте за наперстками – 360 млн боргу за вагони (зрозуміло), 110 млн боргу за лізинговими відсотками (припустимо), 230 млн на інфляційні втрати (роки ж минули)", – описує ситуацію Ніколов.

Сума боргу зросла майже до 2 млрд після того, як рішенням суду була підвищена на коефіцієнт коригування" – 1,2 млрд грн, продовжує журналіст. Київський мер Віталій Кличко спробував не погодитися з таким поворотом подій.

"Кличко тоді навіть кипишнул і почав вимагати від Порошенка розібратися і вгамувати своїх нукерів. Бо для нього не секрет, з ким в Україні крутить справи Фукс (Кличко сам з цим баригою вошкається). Але нічого не вийшло, бо "коефіцієнт коригування" – це така багатоцільова і жирна штука... І днями держвиконавці Мін'юсту почали силоміць списувати з метрполитена перші сотні мільйонів. Навіть каси в метро заарештовували. Ну і ось. Ціну на проїзд підняли, щоб кияни зі своїх кишень заплатили ось ті 1,96 млрд грн. На день метро перевозить близько 1 млн пасажирів і припустимо що в тригривневому підвищенні проїзду на борг Фуксу заклали по дві гривні (гривню все-таки треба ж відкласти на "роттердамське" подорожчання електрики), то на добу кияни будуть повертати йому 2 млн грн. За рік виплатимо йому 700 мільйонів. І повністю відкашляємо йому злодійський борг у розмірі майже 2 мільярдів гривень через три роки", – підрахував автор.

Генпрокуратура не довела в суді, що у вартість вагонів було закладено відкат, і розраховуватися за схему тепер доведеться киянам, стверджує він.

"Три роки кожен божий день кияни будуть платити пронирливим баригам за те, що Геніальна прокуратура за цей час так і не змогла довести очевидний факт воровського розпилу у 2009 році [екс-мером Києва Леонідом] Черновецьким і [екс-нардепом від Партії регіонів Юрієм Іванющенком] Юрою Єнакіївським, а спритні юристи Фукса (там і сліди [екс-заступник глави АП Андрія] Портнова навіть прорізалися) порішали в українському суді часів Порошенка мільярдний "коефіцієнт коригування", – пише Ніколов.

У метрополітені заперечують, що гроші від підвищення ціни на проїзд підуть на погашення цього боргу, але журналіст підкреслює, що це не має значення.

"Метрополітен заперечує зв'язок між підвищенням ціни проїзду і "боргом Фукса". Мовляв, то гроші з бюджету Києва будуть виплачуватися. Але мені насправді все одно, з якої кишені у нас відіжмуть 2 мільярди. Адже метрополітен і зараз дотується з бюджету Києва. Ну ось отримає ще 2 ярда дотації на розплату з Фуксом. Але ці ж гроші він міг спрямувати на підвищення зарплат працівникам. А саме це підвищення зарплат Кличко називає метою підвищення проїзду. І ось на підвищення зарплат у нього грошей немає. А Фуксу 2 ярда віддати з бюджету – є. Саме про це я і кажу – немає жодної різниці, якою рукою злодій заліз до вас в гаманець. Головне – ви платите за чужий банкет розпилу. У бюджеті Києва – теж наші гроші. Їх туди не іншопланетяне приносять", – резюмував Юрій Ніколов.

З 14 липня ціни на проїзд у громадському транспорті для киян зросли до 8 грн за одну поїздку. Підвищення ціни за проїзд стосується метрополітену, тролейбусів, трамваїв, автобусів, фунікулера та міської електрички. Пасажири, які регулярно користуються громадським транспортом, будуть платити менше. Одна поїздка в метрополітені коштуватиме 6,5 грн в разі поповнення безконтактної картки на 50 поїздок.

КП "Київський метрополітен" повідомило 13 липня в Facebook, що сині жетони поступово замінять зеленими.

12 липня в кулуарах Київської міської ради сталася бійка між виступаючими проти підвищення тарифів на проїзд у транспорті активістами і поліцією. У КМДА у цей день підписали рішення про підвищення цін.