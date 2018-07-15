"Укрзалізниця" буде збільшувати ціни на проїзд на 25-30% щороку

Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати на 25% щорічно (+/- 3%) у 2018-2019 роках.

Тарифи на перевезення пасажирів залізничним транспортом можуть збільшуватися на 25% (+/- 3%) у 2018-2019 роках і на 30% (+/- 3%) – у 2020-2021 роках.

Про це йдеться у "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", який є в розпорядженні Економічної правди.

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Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати на 25% щорічно (+/- 3%) у 2018-2019 роках, але в 2020-2021 роках їх зростання сповільниться до 20% (+/- 3%).

Нагадаємо, Кабмін також прорахував сценарії розвитку економіки на 2019-2021 роки.