"Укрзалізниця" буде збільшувати ціни на проїзд на 25-30% щороку

15:03, 15 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Тарифи на перевезення залізничним транспортом пасажирів і вантажів можуть збільшуватися на 25-30% щорічно / фото УНІАН

Про це йдеться у "Прогнозі економічного і соціального розвитку України на 2019-2021 роки", який є в розпорядженні Економічної правди.

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Тарифи на вантажоперевезення також можуть зростати на 25% щорічно (+/- 3%) у 2018-2019 роках, але в 2020-2021 роках їх зростання сповільниться до 20% (+/- 3%).

Нагадаємо, Кабмін також прорахував сценарії розвитку економіки на 2019-2021 роки.

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Теги: #Укрзалізниця#ціни на проїзд