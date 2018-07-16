У Києві терміново закривали станцію метро "Лівобережна"

08:57, 16 липня 2018
Транспорт/Зв'язок
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Раніше повідомлялося про "замінування" станції "Гідропарк" / фото УНІАН

Про це повідомляє Київський метрополітен. Надійшов анонімний дзвінок про мінування, проводилася перевірка. Вибухонебезпечні предмети не знайшли.

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Крім того, сьогодні надійшов анонімний дзвінок про замінування станції метро "Гідропарк" у Києві. Станція була закрита близько півгодини, повідомив Київський метрополітен. Вибухонебезпечні предмети були не знайдені.

Раніше повідомлялося, що з 14 липня були підвищені ціни на проїзд у столичному транспорті. Ті, хто користується проїзними на місяць і безконтактними картами, будуть платити від 6,30 грн за поїздку.

За разовий проїзд доведеться віддати 8 гривень. Нововведення стосується цін на жетони метро, квитків на трамвай, тролейбус, муніципальний автобус і фунікулер.

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Теги: #метро#замінування#Лівобережна