У Києві терміново закривали станцію метро "Лівобережна"

Надійшов анонімний дзвінок про мінування, вибухонебезпечні предмети не знайшли.

Станцію метро "Лівобережна" в Києві на деякий час було закрито для пасажирів.

Про це повідомляє Київський метрополітен. Надійшов анонімний дзвінок про мінування, проводилася перевірка. Вибухонебезпечні предмети не знайшли.

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Крім того, сьогодні надійшов анонімний дзвінок про замінування станції метро "Гідропарк" у Києві. Станція була закрита близько півгодини, повідомив Київський метрополітен. Вибухонебезпечні предмети були не знайдені.

Раніше повідомлялося, що з 14 липня були підвищені ціни на проїзд у столичному транспорті. Ті, хто користується проїзними на місяць і безконтактними картами, будуть платити від 6,30 грн за поїздку.

За разовий проїзд доведеться віддати 8 гривень. Нововведення стосується цін на жетони метро, квитків на трамвай, тролейбус, муніципальний автобус і фунікулер.