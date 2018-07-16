Lufthansa і Ryanair борються за 11 літаків збанкрутілої AirBerlin

Згідно з рішенням Єврокомісії, Lufthansa повинна була передати ці літаки новій австрійській авіакомпанії Laudamotion.

Ryanair і Lufthansa обмінялися взаємними звинуваченнями з питання використання 11 літаків, які раніше літали у флоті збанкрутілої німецької авіакомпанії AirBerlin.

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Згідно з рішенням Єврокомісії, Lufthansa повинна була передати ці літаки новій австрійській авіакомпанії Laudamotion, створеній гонщиком Нікі Лауда. Ryanair володіє часткою в 24,9% в Laudamotion і планує розширити її до 75%, передає Економічна правда.

У Ryanair звинуватили Lufthansa в тому, що авіакомпанія не передала два літака в Laudamoution, через що австрійський авіаперевізник був змушений зменшити пропозиції рейсів на літній сезон, і намагається забрати назад дев'ять переданих авіалайнерів.

У відповідь на це в Lufthansa звинуватили Laudamotion в порушенні договірних зобов'язань.

"Всі літаки, яких торкнулося рішення Єврокомісії, Lufthansa запропонувала купити Laudamotion. Авіакомпанія відкинула цю пропозицію, вважаючи за краще лізинг цих літаків. Laudamotion порушила передбачені контрактом зобов'язання по оплаті лізингу. Оскільки Eurowings Group (контролюється Lufthansa - ЕП) необхідні літаки, Lufthansa скористалася своїм правом, передбаченим контрактом, зупинити його дію через порушення з боку Laudamotion, і припинила угоди з лізингу дев'яти літаків через несплату їх оренди", - повідомили в Lufthansa.

У Ryanair ці заяви назвали неправдою, зазначивши, що Laudamotion виконала свої зобов'язання як з оплати лізингу літаків, перерахувавши в кінці червня кошти за оренду в липні, так і з технічного обслуговування повітряних суден.

Попутно в Ryanair звинуватили німецького авіаперевізника в тому, що лізингові ставки по дев'яти переданим авіалайнерам вище, ніж ставки на ринку по літаках даного віку, додавши, що Lufthansa відмовилася сплатити Laudamotion 1,5 млн євро за польоти, які австрійський авіаперевізник виконував від імені Lufthansa в квітні і травні 2018 року, а також позбавила авіакомпанію підряду на виконання своїх рейсів.