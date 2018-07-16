"Укрпошта" заощадила півмільярда на закупівлі в Prozorro

Наприклад, нові авто "Укрпошти" купувалися в середньому за ціною на 15-20% нижче ринкових, що дало можливість за два роки оновити шосту частину автопарку компанії.

Національний оператор поштового зв'язку "Укрпошта" заощадила 500 мільйонів гривень на закупівлю в системі Prozorro з 2016 року, повідомили в компанії.

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"У рамках програми фінансової стабілізації та скорочення витрат особлива увага в компанії приділяється економії коштів на закупівлі. І поточний результат - ще одне підтвердження, що закупівлі в державному секторі можуть бути не лише відкритими, але й ефективними. Ми ретельно відпрацьовуємо всі категорії і по багатьом основних позиціях наших закупівель - паливо, папір, ІТ-техніка і т. п. - ми зараз маємо найкращі ціни не тільки для держсектора, але і для ринку загалом. Для цього довелося провести дуже велику роботу і змінити ставлення до наших закупівель не тільки постачальників, але і внутрішніх замовників, але результат того вартий. Зекономлені гроші ми активно інвестуємо в розвиток", - зазначив в. о. генерального директора "Укрпошти" Ігор Смілянський.

За його словами, приміром, нові авто "Укрпошти" купуються в середньому за ціною на 15-20% нижче ринкових, таким чином за два роки компанія оновила шосту частину всього свого автопарку.

Як нагадали в компанії, "Укрпошта" першою серед держпідприємств почала здавати в оренду нерухомість через "Prozorro.Продажу". За результатами проведення аукціонів стартова ціна оренди приміщень виросла в середньому в 3 рази. Загальний дохід від передачі в оренду нерухомості, не задіяного у виробничому процесі компанії, з вересня 2017 склав більше 20 мільйонів гривень.

Як повідомляв УНІАН, публічне акціонерне товариство "Укрпошта" планує у 2018 році відремонтувати 100 відділень і придбати 200 автомобілів, а також розпочати будівництво двох сортувальних центрів.

Довідка УНІАН. "Укрпошта" входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і є національним оператором поштового зв'язку в країні. Підприємство надає понад 50 видів послуг через більш ніж 11 тисяч відділень по всій Україні. Штат компанії налічує близько 76 тисяч співробітників. З квітня 2016 року компанію очолює Ігор Смілянський.

Система Prozorro була поширена в Україні на всіх державних замовників з 1 серпня 2016 року при проведенні закупівель товарів вартістю понад 200 тисяч гривень та послуг - понад 1,5 мільйона гривень. Ключовим критерієм перемоги в тендері в рамках Prozorro є ціна, а економія коштів досягається за рахунок конкуренції за ринковим принципом.

У 2017 році Україна провела державні закупівлі у системі Prozorro на суму 500,3 мільярда гривень.

Електронна система публічних закупівель Prozorro в 2017 році дозволила заощадити 27 мільярдів гривень бюджетних коштів.