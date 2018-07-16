Через три хресних ходи у центрі Києва обмежать рух транспорту: список вулиць

У столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені 1030-річчю хрещення Київської Русі-України.

У Києві 24, 27 і 28 липня обмежать рух транспорту у зв’язку із заходами з нагоди 1030-річчя хрещення Київської Русі-України.

Про це повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

«За зверненнями Української православної церкви Київського патріархату, Київської митрополії Української православної церкви та Патріархії Української автокефальної православної церкви у столиці відбудуться урочисті молебні та хресні ходи, присвячені 1030-річчю хрещення Київської Русі-України. У звʼязку із цим розпорядженням КМДА передбачено обмеження руху всіх видів транспортних засобів», - йдеться у повідомленні.

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Так, у вівторок, 24 липня, із 12:00 до 13:00 обмежать рух транспорту на Андріївському узвозі (від будинку № 23 до вул. Володимирської), вул. Десятинній (від вул. Володимирської до пл. Михайлівської), пл. Михайлівській, вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до вул. Костьольної).

У п’ятницю, 27 липня, обмеження діятиме з 11:00 до 16:30 – на вул. Трьохсвятительській (від пл. Михайлівської до пл. Європейської), вул. Хрещатик (від вул. Михайлівської до пл. Європейської), Володимирському узвозі (від пл. Поштової до пл. Європейської), Парковій дорозі (від алеї Героїв Крут до вул. Михайла Грушевського), вул. Михайла Грушевського (від вул. Шовковичної до пл. Європейської).

У суботу, 28 липня, із 12:00 до 13:30 перекриють рух транспорту на бульварі Тараса Шевченка (від будинку № 20 до будинку № 14), вул. Володимирській (від будинку № 56 до пл. Софійської), Володимирському проїзді (від пл. Софійської до пл. Михайлівської).

У КМДА нагадали, що 8 серпня 2017 року президент видав указ «Про заходи з підготовки та відзначення 1030-річчя хрещення Київської Русі-України». У документі КМДА доручено забезпечити виконання заходів з підготовки та відзначення події.

Як повідомляв УНІАН, київська міська державна адміністрації (КМДА) оприлюднила графік робіт комунальної корпорації «Київавтодор» з ремонту вулично-дорожньої мережі столиці на 2018 рік.