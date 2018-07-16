Концерн Renault оновив свій рекорд світових продажів авто

З початку року Renault зміг продати по всьому світу понад 2 мільйона автомобілів.

Продажі французької автомобільної групи Renault за підсумками перших 6 місяців 2018 року збільшилися на 9,8% в річному вираженні та сягнули 2,067 мільйона авто.

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Про це повідомляє Прайм з посиланням на заяву виконавчого віце-президента Renault з продажу та маркетингу Тьєррі Коскаса.

"Вже третій рік поспіль ми встановлюємо новий рекорд продажів: у першому півріччі було продано близько 2,1 мільйона автомобілів. Група продовжує збільшувати частку на європейському ринку і демонструє відмінні результати по всьому світу, особливо в Латинській Америці, Євразії і Африці", - йдеться в повідомленні.

Головним ринком для групи продовжує залишатися Франція. Друге місце посідає Росія, третє - Німеччина. На ринку Франції частка компанії сягнула 27,23%, а обсяг продажів зріс на 5,8%. За перші шість місяців було продано понад 389,216 тисячі автомобілів.

Компанія зазначає, що обсяг продажів групи в Європі продовжує зростати, її частка ринку в цьому регіоні збільшилася до 11% до 10,8% за підсумками аналогічного періоду минулого року. Число зареєстрованих у Європі нових автомобілів групи досягла 1,07 мільйона. У Росії за звітний період було продано 240,728 тисячі авто, а частка ринку становить 28,35%.

Renault S. A. - одна з найбільших французьких автомобілебудівних корпорацій, що входить до альянсу Renault-Nissan. Компанія є власником румунської марки Dacia, корейської Renault Samsung Motors.