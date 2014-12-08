«Укрзалізниця» відновила перевезення вугілля на Донбасі

«Вугілля поїхало. Подальші можливі обсяги перевезення вугілля, в першу чергу, залежатимуть від можливості вирішувати ряд завдань. "Укрзалізниця" не підведе", - повідомив виконуючий обов'язки голови Державної адміністрації залізничного транспорту України ("Укрзалізниці") Максим Бланк на своїй сторінці у Facebook.

Він відзначив, що після формування нового уряду одним із форс-мажорів у країні став непокритий дефіцит вугілля, і неодноразово наголошувалося, що "Укрзалізниця" не дає вагони і заправлені локомотиви.

«Вагони і дизпальне для вирішення критичних завдань країни «Укрзалізниця», безумовно, забезпечить. Але завдання перевезення вугілля по східному регіону - це не лише питання подачі вагонів і тяги. Це і екстрене відновлення зруйнованої інфраструктури, це розмінування окремих ділянок, це узгоджені "вогняні" коридори, це координація диспетчеризації руху із захопленою Донецькою залізницею, це особливі митні процедури, це пріоритетність тих чи інших транспортних перекидань», - повідомив Бланк.

Він відзначив, що це питання мають координувати Міненерго, МВС, Міноборони, Фіскальна служба та інші структури.

У свою чергу, "Укрзалізниця" перевела в штабний режим роботи служби інфраструктури і руху. Як уточнив в.о. глави «Укрзалізниці», штаб очолює "один із найбільш авторитетних фахівців" - директор з інфраструктури Володимир Тягульський.

Читайте такожКабмін продовжив на місяць дію надзвичайних заходів на ринку електричної енергії Як повідомлялося, 5 грудня голова Луганської облдержадміністрації Геннадій Москаль повідомив, що запаси вугілля на складах об'єднань "Лисичанськвугілляь" і "Первомайськвугілля" на підконтрольній Україні території становлять 122 тис. тонн, проте Донецька залізниця не може його вивезти через відсутність вагонів і дизельного пального для локомотивів.

З початку грудня державна енергокомпанія «Ценренерго» чекає відправлення 200 вагонів із вугіллям, які заблоковані на кордоні з Росією. Проте, сьогодні, 8 грудня, вагони з близько 50 тис. тонн вугілля вже попрямували для потреб теплоелектростанцій України.

Довідка УНІАН. Україна через бойові дії на сході країни, що тривають з квітня цього року, відчуває значний дефіцит вугілля, в першу чергу енергетичного, видобуток якого сконцентровано в Донецькій і Луганській областях, в районах, підконтрольних бойовикам. Дефіцит вугілля позначається на роботі електростанцій, які вимушені знижувати виробничі потужності.

За даними Міненерговугілля, Україна через дефіцит енергетичного вугілля у вересні обмежила на 50% експорт електроенергії до ЄС і повністю зупинила експорт електроенергії до Білорусі.