"Укравтодор" назвав області-лідери з ремонту доріг

Облавтодори Закарпатської, Запорізької та Кіровоградської областей виконали річний обсяг ремонтно-будівельних робіт на дорогах на 90%.

Запорізька та Закарпатська області станом на 16 липня виконали 91% запланованого на 2018 рік обсягу ремонтно-будівельних робіт на дорогах державного значення, а Кіровоградську область – на 90%, повідомила прес-служба Державного агентства автомобільних доріг ("Укравтодор").

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"За результатами перших трьох з половиною місяців будівельного сезону (квітень - перша частина липня) у відповідності з затвердженими бюджетними програмами та митними засобами, виконання робіт за проектами будівництва, реконструкції та ремонту в цілому по Україні становить 46%", - відзначили в державному агентстві.

За словами керівника "Укравтодору" Славоміра Новака, стан вже відремонтованих автодоріг відповідає європейській якості.

"Я розумію, що в різних областях країни в рік передбачено різне фінансування, а відповідно, запланований різний обсяг робіт. Але такий результат є дуже показовим з точки зору того, як керівники обласних служб змогли консолідувати свої зусилля і організувати процес проведення ремонтно-будівельних робіт. На більшості цих об'єктів я був особисто. Можу з упевненістю говорити про те, що побудовані та відремонтовані дороги в цих областях є дорогами цього європейської якості", - сказав він.

Як нагадали в "Укравтодорі", за рахунок усіх джерел (основна та додаткові бюджетні програми, митні засоби) у 2018 році на будівництво та ремонт доріг державного значення передбачається фінансування в обсязі 21,8 мільярда гривень. Заплановано виконати роботи на 471 об'єкті. Станом на 16 липня проектна документація вже розроблена на 332 об'єкта, договори укладені за 300 об'єктами, а розпочаті роботи - на 216.

"Порівнюючи темпи виконання ремонтів у цьому році, зокрема, з аналогічним періодом минулого року, фіксуємо істотне збільшення обсягів робіт. Так, на звітну дату 2017 року на цей час було виконано лише 21% обсягів робіт, незважаючи на те, що будівельний сезон розпочався на місяць пізніше з-за несприятливих погодних умов", - підкреслили в прес-службі.

У рамках реформи децентралізації, яка стартувала в 2018 році, всі області вперше отримали з Дорожнього фонду захищену статтю доходів на будівництво і ремонт доріг місцевого значення на загальну суму 11,5 мільярда гривень.

Крім того, кожна область має можливість здійснювати розвиток дорожньої інфраструктури за рахунок коштів митного експерименту. За рахунок коштів митного експерименту передбачено фінансування 258 об'єктів.

Станом на 16 липня обсяг фінансування щодо митного експерименту становить 4,3 мільярда гривень. Проектна документація розроблена на 183 об'єктів, укладені договори на виконання робіт по 150 об'єктах, ремонтні роботи розпочато на 88 об'єктах.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2018 року "Укравтодор" відповідає лише за 50 тисяч кілометрів автодоріг країни, решта 120 тисяч кілометрів перебувають під управлінням місцевої влади з гарантованим фінансуванням з Дорожнього фонду в обсязі 35% його надходжень.

"Укравтодор" має намір відмовитися від проведення ямкового ремонту до 2020 року.

Наприкінці травня 2018 року міністр інфраструктури Володимир Омелян заявив, що місцеві органи влади будуть притягнуті до відповідальності за зловживання при проведенні ремонту доріг.