Гендиректором «Укрзалізниці» може стати екс-начальник «Укравтодору»
Колишній начальник «Укравтодору» Олександр Малін претендує на посаду генерального директора «Укрзалізниці» після звільнення з цієї посади Бориса Остапюка.
Про це повідомляє iPress.ua.
Минулого тижня Олександр Малін разом з першим заступником гендиректора «Укрзалізниці» Максимом Бланком зустрівся з новим міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським.
Як повідомляє iPress.ua у 2014 році Малин встиг попрацювати головою «Укравтодору» (березень - червень) та першим заступником міністра інфраструктури (червень-жовтень).
16 жовтня 2014 Олександра Маліна звільнили від займаної посади за власним бажанням. Згідно з повідомленням на сайті Кабміну, він підпадав під дію закону про люстрацію, однак встиг написати заяву про звільнення до вступу документа в силу.
Нагадуємо, гендиректор держадміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остапюк звільнений зі своєї посади у відповідності з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада.