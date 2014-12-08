Гендиректором «Укрзалізниці» може стати екс-начальник «Укравтодору»

Про це повідомляє iPress.ua.

Минулого тижня Олександр Малін разом з першим заступником гендиректора «Укрзалізниці» Максимом Бланком зустрівся з новим міністром інфраструктури Андрієм Пивоварським.

Як повідомляє iPress.ua у 2014 році Малин встиг попрацювати головою «Укравтодору» (березень - червень) та першим заступником міністра інфраструктури (червень-жовтень).

16 жовтня 2014 Олександра Маліна звільнили від займаної посади за власним бажанням. Згідно з повідомленням на сайті Кабміну, він підпадав під дію закону про люстрацію, однак встиг написати заяву про звільнення до вступу документа в силу.

Нагадуємо, гендиректор держадміністрації залізничного транспорту України («Укрзалізниця») Борис Остапюк звільнений зі своєї посади у відповідності з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 26 листопада.