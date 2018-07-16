"Так далі не може продовжуватись": Київ готує відповідь на масову затримку Росією суден в Азовському морі

Кожен день Адміністрація морських портів України (АМПУ) фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації в Азовському морі суден для огляду.

З кожним днем кількість затриманих російськими прикордонниками в Азовському морі для огляду суден зростає і на сьогоднішній день складає вже 148 одиниць.

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Про це на нараді у Кабміні заявив заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, передає прес-служба Мінінфраструктури.

«Кожен день АМПУ фіксує затримання спецслужбами Російської Федерації суден для огляду, які прямують з/до портів Маріуполь та Бердянськ. Всі дані передаються Міністерством інфраструктури до МЗС. Ми отримуємо численні скарги від капітанів суден, агентів, які працюють в Бердянському та Маріупольському портах, адміністрацій портів та народних депутатів стосовно безпідставного збільшення кількості затримок суден. Так далі не може продовжуватись. Необхідно в найкоротший термін сформувати єдину позицію стосовно подальших дій України у відповідь на незаконні дії Російської Федерації», - наголосив Юрій Лавренюк.

У нараді взяли участь представники Міністерства закордонних справ, Державної прикордонної служби, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки, Представництва Президента України в АР Крим, Державної служби з безпеки на транспорті, АМПУ, Морської пошуково-рятувальної служби, Фонду «Майдан Закордонних Справ» та інші.

За результатами наради учасники напрацювали план дій та прийняли низку спільних рішень.